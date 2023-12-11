На горе Поп Иван Черногорский облачно и морозно: завораживающее фото

11 декабря отмечают международный праздник, установленный Генеральной Ассамблеей ООН — Международный день гор.

Источник фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В Международный день гор в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовали фотографию с горы Пип Иван Черногорский.

Как рассказали чрезвычайники, там сейчас облачно, морозно и ветрено, а температура воздуха минус 10°С, ветер 10 м/с.

Туристам, которые планируют поход в горы, говорят, что лучше подождать на более благоприятные погодные условия.

Как мы писали, в Карпатах специалисты ГСЧС отработали возможные случаи спасения людей в зимний период: фото.

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