За неделю в Киеве правоохранители разыскали 19 злоумышленников, которые скрывались от правосудия

За неделю киевские правоохранители разыскали 19 злоумышленников и 69 без вести пропавших.

На прошлой неделе оперативники полиции Киева провели успешную работу по раскрытию тяжких преступлений и поиска без вести пропавших лиц. За неделю было выявлено и задержано 19 злоумышленников, которые избегали правосудия и скрывались от органов досудебного расследования и суда, - сообщает полиция Киева.

Чаще всего совершались правонарушения в форме краж, но среди задержанных также были лица, которые стали фигурантами дел об ограблениях, разбойных нападениях, мошенничествах и других преступлениях, связанных с нарушением закона.

Кроме того, полицейские продолжают активно работать над решением ситуаций безвестного исчезновения людей. В течение прошлой недели удалось установить связь с 69 без вести пропавшими лицами. Кроме этого, за этот период были найдены и идентифицированы тела пяти погибших лиц благодаря оперативно-розыскным мероприятиям правоохранителей.

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