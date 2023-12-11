За тиждень у Києві правоохоронці розшукали 19 зловмисників, які переховувалися від правосуддя

За тиждень київські правоохоронці розшукали 19 зловмисників та 69 безвісті зниклих.

Минулого тижня оперативники поліції Києва провели успішну роботу з розкриття тяжких злочинів та пошуку безвісті зниклих осіб. За тиждень було виявлено та затримано 19 зловмисників, які уникали правосуддя та переховувалися від органів досудового розслідування та суду, – повідомляє поліція Києва.

Найчастіше вчинювались правопорушення у формі крадіжок, але серед затриманих також були особи, які стали фігурантами справ про пограбування, розбійні напади, шахрайства та інші злочини, пов'язані з порушенням закону.

Крім того, поліцейські продовжують активно працювати над вирішенням ситуацій безвісного зникнення людей. Протягом минулого тижня вдалося встановити зв'язок з 69 безвісно зниклими особами. Крім цього, за цей період було знайдено та ідентифіковано тіла п'яти загиблих осіб завдяки оперативно-розшуковим заходам правоохоронців.

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