На горі Піп Іван Чорногірський хмарно та морозно: заворожуюче фото

11 грудня відзначають міжнародне свято, встановлене Генеральною Асамблеєю ООН, — Міжнародний день гір.

Джерело фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

У Міжнародний день гір у Державній службі України з надзвичайних ситуацій опублікували світлину з гори Піп Іван Чорногірський.

Як розповіли надзвичайники, там зараз хмарно, морозно та вітряно, а температура повітря мініс 10°С, вітер 10 м/с.

Туристам, які планують похід у гори, кажуть, що краще зачекати на більш сприятливі погодні умови.

Як ми писали, у Карпатах фахівці ДСНС відпрацювали можливі випадки порятунку людей у зимовий період: фото.

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