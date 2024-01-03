Сделал подкоп, чтобы погонять с друзьями: возле Корюковского районного суда спасли лабрадора

Лабрадора приютили полицейские, пока не нашлись его хозяева.

В соцсетях на днях разлетелось объявление о псе, который потерялся и сидит возле Корюковского районного суда. Собака породы лабрадор выглядела ухоженной и имела ошейник, рассказали в полиции Черниговской области.

Лабрадор долгое время провел на морозе, так что полицейский-кинолог не мог остаться равнодушным и забрал животное в теплый вольер в подразделение полиции.

Там собаку накормили и ожидали на сообщение от хозяина, который спустя некоторое время таки нашелся и рассказал, что Боня (так зовут лабрадора) сбежал из дома с «уличными друзьями», сделав подкоп под забором.

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