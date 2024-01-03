Зробив підкоп аби поганяти з друзями: біля Корюківського районного суду врятували лабрадора

Лабрадора прихистили поліцейські, поки не знайшлися його господарі.

У соцмережах на днях розлетілося оголошення про пса, який загубився та сидить біля Корюківського районного суду. Собака породи лабрадор виглядав доглянутим та мав ошийник, розповіли у поліції Чернігівської області.

Лабрадор тривалий час провів на морозі, тож поліцейський-кінолог не міг залишитися байдужим і забрав тварину в теплий вольєр до підрозділу поліції.

Там собаку нагодували та очікували на повідомлення від господаря, який через деякий час таки знайшовся та розповів, що Боня (так звати лабрадора) втік з дому з «вуличними друзями», зробивши підкоп під парканом.

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