У метрополітені відповіли, чи можуть закрити на ремонт міст Метро у Києві

Міст Метро, яким проходить червона гілка метрополітену, знаходиться у задовільному та працездатному стані.

Стало відомо, чи можуть закрити міст Метро у Києві, який сполучає два береги.

Раніше у Київраді зазначили, що міст перебуває у «втомленому» стані. І додали, якщо буде підтверджено, що міст є аварійно небезпечним, буде вимога закрити споруду, яка сполучає два береги.

Однак начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський заявив, що міст Метро у Києві, яким проходить одна з ліній метрополітену, знаходиться у задовільному та працездатному стані.

«Закріплені за КП «Київський метрополітен» конструктивні елементи естакади метропроїзду мосту-метро через річку Дніпро знаходяться у задовільному технічному та працездатному стані», - сказав він у відповідь на запитання «РБК-Україна», чи можуть закрити споруду на ремонт.

За його словами, рух електропоїздів здійснюється відповідно до встановлених на підприємстві графіків.

«Безпека перевезення пасажирів та поїздів забезпечена», - додав Брагінський.

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