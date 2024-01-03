В метрополитене ответили, могут ли закрыть на ремонт мост Метро в Киеве

Мост Метро, по которому проходит красная ветвь метрополитена, находится в удовлетворительном и работоспособном состоянии.

Стало известно, могут ли закрыть мост Метро в Киеве, соединяющий два берега.

Ранее в Киевсовете отметили, что мост находится в уставшем состоянии. И добавили, если будет подтверждено, что мост аварийно опасен, будет требование закрыть сооружение, соединяющее два берега.

Однако начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский заявил, что мост Метро в Киеве, по которому проходит одна из линий метрополитена, находится в удовлетворительном и трудоспособном состоянии.

«Закрепленные за КП «Киевский метрополитен» конструктивные элементы эстакады метропроезда моста-метро через реку Днепр находятся в удовлетворительном техническом и работоспособном состоянии», - сказал он в ответ на вопрос «РБК-Украина», могут ли закрыть сооружение на ремонт.

По его словам, движение электропоездов осуществляется в соответствии с установленными на предприятии графиками.

«Безопасность перевозки пассажиров и поездов обеспечена», - добавил Брагинский.

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