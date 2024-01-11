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В Донецкой области задержали коллаборантку, которая проезжала до 100 км, чтобы выявить позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки

13:37, 11 января 2024
33-летняя женщина работала на фсб.
В Донецкой области задержали коллаборантку, которая проезжала до 100 км, чтобы выявить позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки
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В Донецкой области разоблачили агентку ФСБ, которая разведывала дислокацию и перемещение Сил обороны. Для этого женщина ежедневно проезжала до 100 км, чтобы выявить позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки, сообщает СБУ.

По данным следствия, фигуранткой является 33-летняя жительница Новогродовки, которая была дистанционно завербована фсб. В зоне особого внимания коллаборантки были места базирования подразделений ВСУ, привлеченных к боевым операциям на Авдеевском и Марьинском направлениях.

«Для сбора развединформации она самостоятельно объезжала населенные пункты в районах Курахово, Мирнограда, Селидового, Новогродовки и Михайловки. Для выявления и фиксации позиций украинских войск злоумышленница могла проехать общественным транспортом до 100 км вблизи передовой за день», – говорится в сообщении.

Российскую агентку своевременно разоблачили и задержали в собственном доме. У нее изъят мобильный телефон, который она использовала для переписки по фсб и фиксации украинских объектов.

В поле зрения агрессора женщина попала из-за своей антиукраинской активности в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.

Она использовала анонимный чат в мессенджере для коммуникации с агрессором, а сведения передавала в виде текстовых сообщений и меток на электронных картах.

За выполненные задачи злоумышленница получала от российского куратора денежное «вознаграждение», поступавшее на ее банковскую карту.

Разведданные требовались оккупантам для планирования собственных боевых операций, в частности ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских войск на восточном фронте.

Задержанной женщине сообщили о подозрении в государственной измене.

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