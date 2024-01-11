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Обойдутся ли дроны без кораблей в войне на море, – рассказал командующий ВМС

13:19, 11 января 2024
Война будущего – это война дронов против дронов, – Алексей Неижпапа.
Обойдутся ли дроны без кораблей в войне на море, – рассказал командующий ВМС
Источник фото: АрмияInform
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Командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа заявил, что победа над россией в море требует больше, чем просто применение дронов. По его мнению, в море будет война дронов против дронов, но использование только беспилотников имеет свои ограничения. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Мы дойдем до того, я не впервые об этом говорю, что война будущего - это война дронов против дронов. Это так и будет", - сказал командующий ВМС.

Неижпапа заметил, что море имеет свою нелинейность, и трудно утверждать, что дроны решат все задачи. Размер, вооружение и способность противостоять погодным условиям являются факторами, которые делают корабли важными.

Он предостерег от отбрасывания других видов флота в пользу только дронов, поскольку считает, что нужно комбинировать стратегии. Командующий ВМС подчеркнул, что на море территорию считают своей только тогда, когда на ней присутствует их военный.

Он определил важность развития военных технологий и создания средств противодействия, отмечая, что только так можно эффективно противостоять современным угрозам. Неижпапа выразил опасения, что беспилотные войны будут тяжелым испытанием, а российский промышленный комплекс и финансовые ресурсы позволят противнику активно изучать и адаптировать новые технологии.

"Противник будет применять дроны на море так, как он их применяет и на суше. Противник тоже учится, он тоже имеет очень мощный промышленный комплекс, и денег у россиян всегда на оружие никто никогда не жалел. Поэтому впереди нас ждут очень тяжелые дроновые войны", - добавил командующий.

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