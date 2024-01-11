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  1. В Україні

Чи обійдуться дрони без кораблів у війні на морі, – розповів командувач ВМС

13:19, 11 січня 2024
Війна майбутнього – це війна дронів проти дронів, – Олексій Неїжпапа.
Чи обійдуться дрони без кораблів у війні на морі, – розповів командувач ВМС
Джерело фото: АрміяInform
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Командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа заявив, що перемога над росією в морі вимагає більше, ніж просто застосування дронів. На його думку, в морі буде війна дронів проти дронів, але використання лише безпілотників має свої обмеження. Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».

«Ми дійдемо до того, я не вперше про це кажу, що війна майбутнього – це війна дронів проти дронів. Це так і буде», – сказав командувач ВМС.

Неїжпапа зауважив, що море має свою нелінійність, і важко стверджувати, що дрони вирішать всі завдання. Розмір, озброєння та здатність протистояти погодним умовам є факторами, які роблять кораблі важливими.

Він застеріг від відкидання інших видів флоту на користь лише дронів, оскільки вважає, що потрібно комбінувати стратегії. Командувач ВМС підкреслив, що на морі територію вважають своєю лише тоді, коли на ній присутній їхній військовий.

Він визначив важливість розвитку військових технологій і створення засобів протидії, зауважуючи, що тільки так можна ефективно протистояти сучасним загрозам. Неїжпапа висловив побоювання, що дронові війни будуть важким випробуванням, а російський промисловий комплекс та фінансові ресурси дозволять противнику активно вивчати та адаптувати нові технології.

«Противник буде застосовувати дрони на морі так, як він їх застосовує і на суходолі. Противник теж вчиться, він теж має дуже потужний промисловий комплекс, і грошей у росіян завжди на зброю ніхто ніколи не шкодував. Тому попереду нас чекають дуже важкі дронові війни», – додав командувач.

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