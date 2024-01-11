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  1. У світі

Ізраїль продовжив дозвіл на легальне перебування громадян України до кінця року

13:00, 11 січня 2024
Уряд Ізраїлю продовжив дозвіл на перебування українців на території країни до кінця 2024 року.
Ізраїль продовжив дозвіл на легальне перебування громадян України до кінця року
Джерело фото: depositphotos
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Влада Ізраїлю продовжила дозвіл на перебування громадян України на території країни до кінця 2024 року.

«Ми високо оцінюємо поточне рішення уряду Ізраїлю продовжити дозвіл на легальне перебування громадян України в Ізраїлі до кінця 2024 року», – сказано в повідомленні Посольства України в Ізраїлі.

Посол Євген Корнійчук прокоментував: «Ми високо цінуємо це рішення. Наші народи разом переживають найважчі часи, і навіть зараз ми відчуваємо підтримку ізраїльського народу».

Попереднє розпорядження щодо цього діяло до 31 січня 2024 року.

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