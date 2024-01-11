Израиль продлил разрешение на легальное пребывание граждан Украины до конца года

Власти Израиля продлили разрешение на пребывание граждан Украины на территории страны до конца 2024 года.
«Мы высоко оцениваем текущее решение правительства Израиля продлить разрешение на легальное пребывание граждан Украины в Израиле до конца 2024 года», - говорится в сообщении Посольства Украины в Израиле.
Посол Евгений Корнийчук прокомментировал: «Мы высоко ценим это решение. Наши народы вместе переживают трудные времена, и даже сейчас мы чувствуем поддержку израильского народа».
Предварительное распоряжение по этому поводу действовало до 31 января 2024 года.
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