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Вселение родственников с детьми в квартиру без согласия одного из совладельцев является нарушением порядка осуществления права общей долевой собственности, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что вследствие несоблюдения порядка вселения родственников с детьми в спорную квартиру, последние могут быть выселены по требованию истца-совладельца, который согласия на это не давал.

Законопроект об усилении мобилизации вернули на доработку назад Кабмину, – Арахамия

Давид Арахамия заявил, что «какие-то положения законопроекта о мобилизации прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы, о чем открыто сказали военному командованию» , и решили вернуть законопроект обратно в Минобороны на доработку.

Жена умершего просила признать договор займа и расписку недействительными, потому что они совершены под влиянием физического насилия и психологического давления, - что решил ВС

Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили встречный иск жены-правопреемницы, требовавшей признать договор займа и расписку ее умершего мужа недействительными, так как они совершены под влиянием физического насилия, но Верховный Суд отменил эти решения.

Верховный Суд определил полномочия органов местного самоуправления по управлению жилищным фондом и обследованию его состояния

Верховный Суд высказался по поводу полномочий органов местного самоуправления в сфере осуществления контроля и управления жилищным фондом, а также обеспечения его надлежащего технического состояния.

Солдат после ранения отказался вторично форсировать реку Днепр: что решил суд

Суд учел смягчающие обстоятельства и не стал лишать военнослужащего свободы.

  1. В мире

Израиль продлил разрешение на легальное пребывание граждан Украины до конца года

13:00, 11 января 2024
Правительство Израиля продлило разрешение на пребывание украинцев на территории страны до конца 2024 года.
Израиль продлил разрешение на легальное пребывание граждан Украины до конца года
Источник фото: depositphotos
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Власти Израиля продлили разрешение на пребывание граждан Украины на территории страны до конца 2024 года.

«Мы высоко оцениваем текущее решение правительства Израиля продлить разрешение на легальное пребывание граждан Украины в Израиле до конца 2024 года», - говорится в сообщении Посольства Украины в Израиле.

Посол Евгений Корнийчук прокомментировал: «Мы высоко ценим это решение. Наши народы вместе переживают трудные времена, и даже сейчас мы чувствуем поддержку израильского народа».

Предварительное распоряжение по этому поводу действовало до 31 января 2024 года.

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