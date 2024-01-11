Пытали гражданских на Харьковщине: сообщено о подозрении двум участникам «лнр»

Сообщено о подозрении двум участникам «лнр», которые во время оккупации Харьковщины издевались над гражданскими в «застенках».

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Сообщено о подозрении двум участникам «лнр», которые во время оккупации Харьковщины устраивали жестокие наказания гражданских в специально оборудованном «застенке» на территории завода. Обоим лицам предъявлено обвинение в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Один из подозреваемых является гражданином российской федерации и занимал должность старшего оперуполномоченного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел «лнр». Другой - гражданин Украины и участвовал в незаконных вооруженных формированиях «лнр», отвечая за организацию охраны незаконно удерживаемых лиц на территории ЧАО «Волчанский агрегатный завод».

По данным следствия, в период с 5 по 20 июня 2022 года во время оккупации города Волчанск Харьковской области подозреваемые, вместе с другими представителями российских вооруженных сил и подразделений «лнр», жестоко совершали издевательства над гражданским населением.

Во время произвольного задержания группа нападавших вывела потерпевшую на территорию ЧАО «Волчанский агрегатный завод», где подвергали ее психологическому давлению и угрозам убийства. В «застенке», расположенной на третьем этаже завода, они систематически унижали и пытали потерпевшую. Загиб использовался как инструмент для получения информации о противниках оккупации и военных Вооруженных Сил Украины. Следователи проводят расследование по фактам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

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