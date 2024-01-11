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  1. В Україні

Катували цивільних на Харківщині: повідомлено про підозру двом учасникам «лнр»

18:03, 11 січня 2024
Повідомлено про підозру двом учасникам «лнр», які під час окупації Харківщини знущалися над цивільними у «катівні».
Катували цивільних на Харківщині: повідомлено про підозру двом учасникам «лнр»
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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Повідомлено про підозру двом учасникам «лнр», які під час окупації Харківщини влаштовували жорстокі покарання цивільних у спеціально облаштованій «катівні» на території заводу. Обом особам пред'явлено обвинувачення у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Один із підозрюваних є громадянин російської федерації та займав посаду старшого оперуповноваженого управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ «лнр». Інший - громадянин України та брав участь у незаконних збройних формуваннях «лнр», відповідаючи за організацію охорони незаконно утримуваних осіб на території ПрАТ «Вовчанський агрегатний завод».

За даними слідства, у період з 5 по 20 червня 2022 року під час окупації міста Вовчанськ Харківської області підозрювані, разом із іншими представниками російських збройних сил та підрозділів «лнр», жорстоко вчиняли знущання над цивільним населенням.

Під час свавільного затримання група нападників вивела потерпілу на територію ПрАТ «Вовчанський агрегатний завод», де піддавали її психологічному тиску та загрозам вбивства. У «катівні», розташованій на третьому поверсі заводу, вони систематично принижували та тортували потерпілу. Загин використовувався як інструмент для отримання інформації про противників окупації та військових Збройних Сил України. Слідчі проводять розслідування за фактами злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

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