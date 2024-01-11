На Донеччині затримали колаборантку, яка проїжджала до 100 км, щоб виявити позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар’їнки

33-річна жінка «працювала» на фсб.

Фото: СБУ

На Донеччині викрили агентку фсб, яка розвідувала дислокацію та переміщення Сил оборони. Для цього жінка щодня проїжджала до 100 км, щоб виявити позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар’їнки, повідомляє СБУ.

За даними слідства, фігуранткою є 33-річна мешканка Новогродівки, яка була дистанційно завербована фсб. У зоні особливої уваги колаборантки були місця базування підрозділів ЗСУ, які залучені до бойових операцій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«Для збору розвідінформації вона самостійно об’їжджала населенні пункти в районах Курахового, Мирнограда, Селідового, Новогродівки та Михайлівки. Для виявлення та фіксації позицій українських військ зловмисниця могла проїхати громадським транспортом до 100 км поблизу передової за день», – йдеться уповідомлнні.

Російську агентку своєчасно викрили і затримали у власному помешканні. У неї вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з фсб та фіксації українських об’єктів.

Зазначається, що у поле зору агресора жінка потрапила через свою антиукраїнську активність у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

Вона використовувала анонімний чат у месенджері для комунакації с агресором, а відомості передавала у вигляді текстових повідомлень та позначок на електронних картах.

За виконані завдання зловмисниця отримувала від російського куратора грошову «винагороду», яка надходила на її банківську картку.

Розвіддані потрібні були окупантам для планування власних бойових операцій, зокрема ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ на східному фронті.

Затриманій жінці повідомили про підозру у державній зраді.

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