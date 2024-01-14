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  1. В Украине

Как бизнес оценивает работу налоговиков: результаты опроса ГНС

18:32, 14 января 2024
ГНС опубликовала результаты оценки удовлетворенности бизнеса уровнем обслуживания налоговыми органами за 2023 год.
Как бизнес оценивает работу налоговиков: результаты опроса ГНС
Источник фото: glavcom
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Государственная налоговая служба Украины обнародовала результаты годового исследования удовлетворенности бизнеса уровнем обслуживания налоговых органов, проведенного с 7 ноября 2023 года до 7 декабря 2023 года, - сообщает информационный портал ГНС.

Опрос включал заполнение опросников респондентами, направленных на идентификацию проблем в работе органов ГНС и определение аспектов, которые удовлетворяют налогоплательщиков. Оценки давались по шестибалльной шкале, где 6 - "Очень хорошо", а 1 - "Очень плохо". Участники опроса представляли различные секторы, включая юридические лица, физических лиц-предпринимателей и лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью.

Результаты опроса включают оценки удовлетворенности по таким направлениям, как электронные сервисы, центры обслуживания плательщиков, информативность и общая работа органов ГНС. Участие приняли 7007 респондентов из всех областей Украины, представители юридических лиц составили 19,35%, физических лиц-предпринимателей - 42,49%, а лиц, не ведущих хозяйственную деятельность, - 38,16%.

Согласно результатам, 94,76% налогоплательщиков получали электронные услуги за последний год. Наиболее используемым ресурсом для получения электронных услуг является ИКС "Электронный кабинет" (65,53%), веб-портал ГНС использует 15,26%, а чат-боты - 7,02%.

Интересно, что для 78,87% респондентов необходимость получения электронных услуг в период военного положения возросла. Общая готовность обращаться в органы ГНС и оценка работы органов в целом является высокой, налогоплательщики оценили готовность обращаться на уровне 5,32 балла из 6, что свидетельствует об уровне доверия к органам ГНС рос на 16,7%. Общая оценка работы органов ГНС составила 5,31 балла из 6, что является повышением на 5,1% по сравнению с предыдущим годом.

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