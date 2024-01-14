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В Исландии случилось извержение вулкана: лава приблизилась к домам

17:53, 14 января 2024
Лава в 450 метрах от зданий Гриндавика и направляется в город.
В Исландии случилось извержение вулкана: лава приблизилась к домам
Источник фото: Disaster News
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В воскресенье, 14 января, на полуострове Рейкьянес в Исландии к северу от Гриндавика произошло извержение вулкана, сообщает RUV.

По информации, лава движется в направлении города на расстоянии около 450 метров от самых северных зданий. Предварительно, большая сейсмическая активность зафиксирована в Гриндавике, что привело к решению Координационного центра гражданской защиты эвакуировать город. В связи с извержением вулкана, Гриндавик находится частично под обстрелом обесточивания.

С целью оценки ситуации и определения точного места извержения на место происшествия был отправлен вертолет береговой охраны.

Исландское метеорологическое управление сообщает, что в воскресенье, примерно в 3:00 по местному времени, в районе Гриндавика зафиксировано не менее 200 землетрясений. Это уже пятое извержение на полуострове Рейкьянес с начала 2021 года.

Рейкьянес является вулканической и сейсмической горячей точкой к юго-западу от столицы Исландии, Рейкьявика. В марте 2021 года из трещины в земле длиной 500-750 метров извергались фонтаны лавы.

Мастер компании Ístak Арманн Йон Гардарссон рассказал, что техника была готова к извержению вулкана. Он вместе с подрядчиками отправился на край лавы, где стояли машины. По его словам, там было жарко настолько, что "мне кажется, одно окно в одном самолете вылетело от жары".

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