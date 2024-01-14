ChatGPT готовится заменить «Google Ассистента» на смартфонах Android

Некоторые свойства в коде ChatGPT указывают на возможность заменить в использовании «Google Ассистента».

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На смартфонах Android может появиться новый голосовой помощник по умолчанию - ChatGPT, разработанный OpenAI. Исследователь Мишаал Рахман обнаружил в коде популярного чат-бота соответствующие наработки, указывающие на возможность использования его в качестве альтернативы «Google Ассистенту», - сообщает NNews.

Ожидается, что пользователи будут иметь возможность быстро активировать ChatGPT с любого экрана с помощью жеста или голосовой команды. Новый голосовой помощник не будет занимать весь экран, как это происходит в режиме голосового чата в мобильном приложении ChatGPT.

Сейчас опция выключена по умолчанию, однако при ручной активации появляется вращающаяся анимация, подобная той, что возникает при запуске голосового режима на других смартфонах. По словам Мишаала Рахмана, попробовать новую функцию не удалось, поскольку изображение исчезло до возможности взаимодействия с голосовым помощником.

Эксперт считает, что это может быть связано с тем, что функция еще не завершена или контролируется внутренними ограничениями. Существует предположение, что доступ к голосовому помощнику может быть доступен только подписчикам ChatGPT Plus.

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