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  1. В Украине

Будет ли армия Британии воевать за Украину после подписания соглашения: ответ заместителя руководителя ОП Жовквы

13:30, 14 января 2024
В Офисе Президента прокомментировали соглашение между Украиной и Великобританией в сфере безопасности.
Будет ли армия Британии воевать за Украину после подписания соглашения: ответ заместителя руководителя ОП Жовквы
Фото: president.gov.ua
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Как сообщалось ранее, Украина и Британия подписали соглашение в сфере безопасности. Позже премьер Великобритании Риши Сунак и Президент Украины Владимир Зеленский сообщили детали двустороннего соглашения о безопасности между странами

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква сообщил, что даже после подписания соглашения о безопасности с Великобританией войска Королевства не будут воевать вместе с Украиной. Об этом он сказал во время телемарафона.

По его словам, соглашение было подписано на десятилетие и предусматривает оно прежде всего то, что в течение этого периода наше государство будет получать военную помощь от Британии.

«О солдатах речь не идет, но мы не просто можем запросить количество техники, а мы уверены, что мы ее получим», – сказал он, добавляя, что 10 лет — минимальный период, в течение которого будет действовать договор.

Напомним, в Соглашении с Великобританией Украина обязалась продолжать судебную реформу с усилением процедур назначения судей для укрепления доверия общественности.

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