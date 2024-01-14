Чи воюватиме армія Британії за Україну після підписання угоди: відповідь заступника керівника ОП Жовкви

В Офісі Президента прокоментували угоду між Україною та Великою Британією у сфері безпеки.

Фото: president.gov.ua

Як раніше повідомлялося, Україна і Британія підписали угоду у сфері безпеки. Згодом прем’єр Великої Британії Ріші Сунак і Президент України Володимир Зеленський розкрили деталі двосторонньої безпекової угоди між країнами.

Заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква повідомив, що навіть після підписання безпекової угоди з Великою Британією війська Королівства не будуть воювати разом з Україною. Про це він сказав під час телемарафону.

За його словами, угода була підписана на десятиліття і передбачає воно насамперед те, що протягом цього періоду наша держава буде отримувати військову допомогу від Британії.

«Про солдатів не йдеться, але ми не просто можемо запросити кількість техніки, а ми впевнені, що ми її отримаємо», – сказав він, додаючи, що 10 років — мінімальний період, протягом якого діятиме договір.

Нагадаємо, в Угоді з Великою Британією Україна зобов'язалася продовжувати судову реформу з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості.

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