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«У разі збройного нападу росії на Україну, на запит будь-якого з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії», - зазначено у тексті Угоди.

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В Угоді, яку підписали Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, йдеться про продовження реформи судової системи з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості до верховенства права.

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Сучасна зброя та гроші для України при новому нападі рф: що передбачає угода, яку підписали Зеленський і Сунак

17:01, 12 січня 2024
Прем’єр Британії Ріші Сунак і Президент України Володимир Зеленський розкрили деталі угоди, яку підписали 12 січня.
Сучасна зброя та гроші для України при новому нападі рф: що передбачає угода, яку підписали Зеленський і Сунак
Фото: ukrinform.com
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Як раніше повідомлялося, Україна і Британія підписали угоду у сфері безпеки, а прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надання Україні військової допомоги на 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

Згодом Ріші Сунак і Президент України Володимир Зеленський розкрили деталі двосторонньої безпекової угоди між країнами. Про це вони розповіли на пресконференції у Києві 12 січня.

«Перше, що загалом робить ця угода – вона формалізує ті безпекові домовленості, які у нас зараз є. Друге – гарантує, що ця підтримка є довгостроковою, щоб росія розуміла, що ми лишаємося з Україною», – сказав Сунак.

Британський прем’єр також зазначив, що є третій компонент, який запобігає новому нападу після завершення поточної війни.

«У разі, якщо росія знову нападає, ми надамо ту підтримку, яка потрібна Україні, швидку та надійну безпекову підтримку, сучасне озброєння (для захисту) на землі, на морі і в небі, економічну підтримку, а також запровадимо санкції, які матимуть ціну для росії. Щодо цього є чітке і важливе зобов’язання», – сказав Ріші Сунак.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку заявив, що угода передбачає час на консультації з партнерами у разі повторення російської агресії.

«Це формалізоване зобов’язання наших партнерів. Якщо буде повторення агресії російської федерації, передбачений відповідний час, протягом якого ми консультуємося з нашими партнерами згідно з цією угодою», – сказав Зеленський.

«Ми будемо розуміти обсяг допомоги, який нам буде потрібен у разі нового нападу рф», – додав він.

У тексті угоди сказано, що у 2022 році Сполучене Королівство надало Україні військову допомогу на 2,3 млрд фунтів стерлінгів. У 2023 році Сполучене Королівство надало ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги. У 2024 році Сполучене Королівство надасть додаткову підтримку у 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

Раніше ми писали, що до Києва з візитом прибув прем'єр Великої Британії Ріші Сунак.

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