Зеленський про законопроект про мобілізацію: Головне, щоб був справедливий

Президент України Володимир Зеленський прокоментував законопроєкт про мобілізацію і розповів, що для нього є найважливішим у цьому документі. Про це він сказав на пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

"Що стосується законопроєкту по мобілізації. Я знаю, що військові з депутатами працювали. Кінцевий варіант я не бачив", - заявив Зеленський.

За словами Президента, головне щою законопроект був справедливий.

"Коли побачу всі деталі, тоді зможу сказати", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, Кабмін офіційно відкликав свій законопроект про посилення мобілізації для його доопрацювання.

Підготовку нового варіанту законопроєкту анонсував міністр оборони Рустем Умєров.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.