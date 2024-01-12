Зеленский о законопроекте о мобилизации: Главное, чтобы был справедливым

Президент отметил, что конечный вариант законопроекта он не видел.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал законопроект о мобилизации и рассказал, что для него важнейший в этом документе. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Что касается законопроекта по мобилизации. Я знаю, что военные с депутатами работали. Конечный вариант я не видел", – заявил Зеленский.

По словам Президента, главное, что законопроект был справедлив.

"Когда увижу все детали, тогда смогу сказать", – добавил он.

Как ранее сообщалось, что Кабмин официально отозвал свой законопроект 10378 об усилении мобилизации для его доработки.

Подготовку нового варианта законопроекта анонсировал министр обороны Рустем Умеров.

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