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  1. В Украине

Современное оружие и деньги для Украины при новом нападении рф: что предусматривает соглашение, которое подписали Зеленский и Сунак

17:01, 12 января 2024
Премьер Британии Риши Сунак и Президент Украины Владимир Зеленский раскрыли детали соглашения, которое подписали 12 января.
Современное оружие и деньги для Украины при новом нападении рф: что предусматривает соглашение, которое подписали Зеленский и Сунак
Фото: ukrinform.com
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Как сообщалось ранее, Украина и Британия подписали соглашение в сфере безопасности, а премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтов стерлингов. 

Позже Риши Сунак и Президент Украины Владимир Зеленский сообщили детали двустороннего соглашения о безопасности между странами, в частности в части относительно возможного нового нападения россии. Об этом они рассказали на пресс-конференции в Киеве 12 января.

«Первое, что в целом делает это соглашение – оно формализует те договоренности по безопасности, которые у нас сейчас есть. Второе – гарантирует, что эта поддержка является долгосрочной, чтобы россия понимала, что мы остаемся вместе с Украиной», – сказал Сунак.

Премьер Британии пояснил также, что есть третий компонент, который предотвращает новое нападение после завершения текущей войны.

«В случае, если россия снова нападет, мы предоставим ту поддержку, которая нужна Украине, быструю и надежную поддержку по безопасности, современное вооружение (для защиты) на земле, на море и в небе, экономическую поддержку, а также введем санкции, которые будут иметь цену для России. В этом отношении есть четкое и важное обязательство», – заявил Риши Сунак.

Президент Владимир Зеленский со своей стороны уточнил, что соглашение предусматривает время на консультации с партнерами в случае повторения российской агрессии.

«Это формализованное обязательство наших партнеров. Если будет повторение агрессии российской федерации, предусмотрен соответствующий период, в течение которого мы консультируемся с нашими партнерами по этому соглашению», – сказал Зеленский.

«Мы будем понимать объем помощи, который нам потребуется в случае нового нападения рф», – добавил он.

В тексте соглашения говорится, что в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военную помощь на 2,3 млрд фунтов стерлингов. В 2023 году Соединенное Королевство предоставило еще 2,3 млрд. фунтов стерлингов военной помощи. В 2024 году Соединенное Королевство предоставит дополнительную поддержку в 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что в Киев с визитом прибыл премьер Великобритании Риши Сунак.

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