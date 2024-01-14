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  1. У світі

У Тайвані на президентських виборах переміг демократ, який виступає за незалежність від Китаю

13:11, 14 січня 2024
На президентських виборах у Тайвані переміг чинний віцепрезидент республіки Лай Чінте з панівної «Демократичної прогресивної партії».
У Тайвані на президентських виборах переміг демократ, який виступає за незалежність від Китаю
Фото: Reuters
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У суботу, 13 січня, у Тайвані відбулися президентські вибори, на яких переміг кандидат від правлячої партії Тайваню Лай Чінте.

За нього проголосували 40,2% голосів виборців.

Чінте обійшов своїх опонентів — Хоу Юйі з консервативної партії «Гоміндан» та колишнього мера Тайбея — столиці Республіки Китай — Ке Веньчже з лівоцентристської «Тайванської народної партії».

Зазначається, що Лай виступає за окрему ідентичність Тайваню та заперечує територіальні претензії Китаю.

Також вперше в історії Тайваню на третіх виборах поспіль перемагає одна партія.

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