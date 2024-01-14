У Тайвані на президентських виборах переміг демократ, який виступає за незалежність від Китаю

На президентських виборах у Тайвані переміг чинний віцепрезидент республіки Лай Чінте з панівної «Демократичної прогресивної партії».

Фото: Reuters

У суботу, 13 січня, у Тайвані відбулися президентські вибори, на яких переміг кандидат від правлячої партії Тайваню Лай Чінте.

За нього проголосували 40,2% голосів виборців.

Чінте обійшов своїх опонентів — Хоу Юйі з консервативної партії «Гоміндан» та колишнього мера Тайбея — столиці Республіки Китай — Ке Веньчже з лівоцентристської «Тайванської народної партії».

Зазначається, що Лай виступає за окрему ідентичність Тайваню та заперечує територіальні претензії Китаю.

Також вперше в історії Тайваню на третіх виборах поспіль перемагає одна партія.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.