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  1. В мире

В Тайване на президентских выборах победил демократ, выступающий за независимость от Китая

13:11, 14 января 2024
На президентских выборах в Тайване победил действующий вице-президент республики Лай Чинте из правящей «Демократической прогрессивной партии».
В Тайване на президентских выборах победил демократ, выступающий за независимость от Китая
Фото: Reuters
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В субботу, 13 января, в Тайване прошли президентские выборы, на которых победил кандидат от правящей партии Тайваня Лай Чинте.

За него проголосовало 40,2% голосов избирателей.

Чинте обошел своих оппонентов — Хоу Юйи из консервативной партии «Гоминьдан» и бывшего мэра Тайбэя — столицы Республики Китай — Ке Вэньчжэ из левоцентристской «Тайваньской народной партии».

Отмечается, что Лай выступает за отдельную идентичность Тайваня и отрицает территориальные претензии Китая.

Также впервые в истории Тайваня на третьих выборах подряд побеждает одна партия.

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