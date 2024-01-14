В Тайване на президентских выборах победил демократ, выступающий за независимость от Китая

На президентских выборах в Тайване победил действующий вице-президент республики Лай Чинте из правящей «Демократической прогрессивной партии».

Фото: Reuters

В субботу, 13 января, в Тайване прошли президентские выборы, на которых победил кандидат от правящей партии Тайваня Лай Чинте.

За него проголосовало 40,2% голосов избирателей.

Чинте обошел своих оппонентов — Хоу Юйи из консервативной партии «Гоминьдан» и бывшего мэра Тайбэя — столицы Республики Китай — Ке Вэньчжэ из левоцентристской «Тайваньской народной партии».

Отмечается, что Лай выступает за отдельную идентичность Тайваня и отрицает территориальные претензии Китая.

Также впервые в истории Тайваня на третьих выборах подряд побеждает одна партия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.