Прорыв трубы на Борщаговке: в Киевводоканале сообщили ситуацию

Специалисты Киевводоканала продолжают ремонтные работы на бульваре Жюля Верна.

Фото: vodokanal.kiev.ua

Как раньше мы писали, что в Киеве на Борщаговке снова прорвало трубу.

В Киевводоканале сообщили, какая ситуация сейчас на месте инцидента.

Отмечается, что специалисты Киевводоканала продолжают ремонтные работы на бульваре Жюля Верна, где произошла утечка.

«В настоящее время завершаются работы по разрытию, и специалисты приступают непосредственно к ликвидации повреждения на трупопроводе», - говорится в сообщении.

В Киевводоканале напомнили, что количество аварийных ситуаций на сетях в последние дни возросло из-за резких колебаний температуры

Фото: vodokanal.kiev.ua

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