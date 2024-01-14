Прорив труби на Борщагівці: у Київводоканалі повідомили ситуацію

Фахівці Київводоканалу продовжують ремонтні роботи на бульварі Жуля Верна.

Фото: vodokanal.kiev.ua

Як раніше ми писали, що у Києві на Борщагівці знову прорвало трубу.

У Київводоканалі повідомили, яка наразі ситуація на місці інциденту.

Зазначається, що фахівці Київводоканалу продовжують ремонтні роботи на бульварі Жуля Верна, де стався витік.

«Наразі завершуються роботи з розриття, та фахівці приступають безпосередньо до ліквідації пошкодження на трупопроводі», - сказано у повідомленні.

У Київводоканалі нагадали, що кількість аварійних ситуацій на мережах в останні дні зросла через різкі коливання температури.

Фото: vodokanal.kiev.ua

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