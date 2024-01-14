Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетину кордону також мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України, - АДПСУ

У Адміністрації Державної прикордонної служби пояснили, що військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетинання державного кордону крім документів, зазначених у статті 2 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян», мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус військовозобов’язаної особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України.

Водій повинен зрозуміти, що поліція намагається зупинити саме його автомобіль – позиція суду щодо невиконання водіями вимог про зупинку

Суд вказав, які докази має надати поліція, коли звинувачує водія у небажанні зупинитися на вимогу патрульних.

Як будуть карати за плагіат та написання робіт за допомоги ChatGPT, - внесений законопроект про академічну доброчесність

Руслан Стефанчук з колегами внесли до Верховної Ради законопроект про академічну доброчесність: кого та як будуть карати за плагіат та роботи, написані штучним інтелектом.

У Національній стратегії доходів збираються виправити ситуацію з нерівними умови оподаткування елітної нерухомості

Кабмін планує виправити ситуацію, коли власники нерухомості сплачують однакову суму податку, незалежно від того, чи це елітне майно або ж на околицях міста.

Збір персональних даних українців, - у ГЮУ ВР попередили про неконституційність норм законопроекту 10062, який збирається ухвалити парламент

Результати медичних оглядів, дипломи про освіту, водійські посвідчення, дані про дітей та батьків, про громадянство будуть збиратися в єдине досьє і зберігатися на сервері за кордоном.

  1. У світі

ChatGPT готується замінити «Google Асистента» смартфонах Android

16:40, 14 січня 2024
Деякі властивості в коді ChatGPT вказують на можливість замінити у використанні «Google Асистента».
ChatGPT готується замінити «Google Асистента» смартфонах Android
Джерело фото: Reuters
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

На смартфонах Android може з'явитися новий голосовий помічник за замовчуванням - ChatGPT, розроблений OpenAI. Дослідник Мішаал Рахман виявив в коді популярного чат-бота відповідні напрацювання, що вказують на можливість використання його як альтернативи «Google Асистенту», – повідомляє NNews.

Очікується, що користувачі матимуть можливість швидко активувати ChatGPT з будь-якого екрана за допомогою жесту або голосової команди. Новий голосовий помічник не займатиме весь екран, як це відбувається у режимі голосового чату в мобільному додатку ChatGPT.

Наразі опція вимкнена за замовчуванням, проте при ручній активації з'являється обертова анімація, подібна до тієї, що виникає при запуску голосового режиму на інших смартфонах. За словами Мішаала Рахмана, спробувати нову функцію не вдалося, оскільки зображення зникло до можливості взаємодії з голосовим помічником.

Експерт вважає, що це може бути пов'язано з тим, що функція ще не завершена або контролюється внутрішніми обмеженнями. Існує припущення, що доступ до голосового помічника може бути доступний лише підписникам ChatGPT Plus.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євгеній Горовець
    Євгеній Горовець
    перший заступник Міністра юстиції України
  • Алла Макаровець
    Алла Макаровець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Василь Даценко
    Василь Даценко
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області