ChatGPT готується замінити «Google Асистента» смартфонах Android

Деякі властивості в коді ChatGPT вказують на можливість замінити у використанні «Google Асистента».

Джерело фото: Reuters

На смартфонах Android може з'явитися новий голосовий помічник за замовчуванням - ChatGPT, розроблений OpenAI. Дослідник Мішаал Рахман виявив в коді популярного чат-бота відповідні напрацювання, що вказують на можливість використання його як альтернативи «Google Асистенту», – повідомляє NNews.

Очікується, що користувачі матимуть можливість швидко активувати ChatGPT з будь-якого екрана за допомогою жесту або голосової команди. Новий голосовий помічник не займатиме весь екран, як це відбувається у режимі голосового чату в мобільному додатку ChatGPT.

Наразі опція вимкнена за замовчуванням, проте при ручній активації з'являється обертова анімація, подібна до тієї, що виникає при запуску голосового режиму на інших смартфонах. За словами Мішаала Рахмана, спробувати нову функцію не вдалося, оскільки зображення зникло до можливості взаємодії з голосовим помічником.

Експерт вважає, що це може бути пов'язано з тим, що функція ще не завершена або контролюється внутрішніми обмеженнями. Існує припущення, що доступ до голосового помічника може бути доступний лише підписникам ChatGPT Plus.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.