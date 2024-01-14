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В Ісландії сталося виверження вулкана: лава наблизилася до будинків

17:53, 14 січня 2024
Лава за 450 метрів від будівель Гріндавіка та прямує в місто.
В Ісландії сталося виверження вулкана: лава наблизилася до будинків
Джерело фото: Disaster News
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У неділю, 14 січня, на півострові Рейк'янес в Ісландії на північ від Гріндавіка сталося виверження вулкана, повідомляє RUV.

За інформацією, лава рухається в напрямку міста на відстані близько 450 метрів від найпівнічніших будівель. Попередньо, велика сейсмічна активність зафіксована в Гріндавіку, що призвело до рішення Координаційного центру цивільного захисту евакуювати місто. У зв'язку з виверженням вулкана, Гріндавік перебуває частково під обстрілом знеструмлення.

З метою оцінки ситуації та визначення точного місця виверження на місце події був відправлений вертоліт берегової охорони.

Ісландське метеорологічне управління повідомляє, що в неділю, приблизно о 3:00 за місцевим часом, у районі Гріндавіка зафіксовано не менше 200 землетрусів. Це вже п'яте виверження на півострові Рейк'янес з початку 2021 року.

Рейк'янес є вулканічною та сейсмічною гарячою точкою на південний захід від столиці Ісландії, Рейк'явіка. У березні 2021 року з тріщини в землі довжиною 500-750 метрів вивергалися фонтани лави.

Майстер компанії Ístak Арманн Йон Гардарссон розповів, що техніка була готова до виверження вулкану. Він разом з підрядниками відправився на край лави, де стояли машини. За його словами, там було жарко настільки, що  «мені здається, одне вікно в одному літаку вилетіло від спеки».

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