Як бізнес оцінює роботу податківців: результати опитування ДПС

ДПС опублікувала результати оцінки задоволеності бізнесу рівнем обслуговування податковими органами за 2023 рік.

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Державна податкова служба України оприлюднила результати річного дослідження задоволеності бізнесу рівнем обслуговування податкових органів, проведеного з 7 листопада 2023 року до 7 грудня 2023 року, – повідомляє інформаційний портал ДПС.

Опитування включало заповнення опитувальників респондентами, спрямованих на ідентифікацію проблем в роботі органів ДПС та визначення аспектів, які задовольняють платників податків. Оцінки надавалися за шестибальною шкалою, де 6 – «Дуже добре», а 1 – «Дуже погано». Учасники опитування представляли різні сектори, включаючи юридичні особи, фізичних осіб-підприємців та осіб, які не займаються підприємницькою діяльністю.

Результати опитування включають оцінки задоволеності за такими напрямками, як електронні сервіси, центри обслуговування платників, інформативність та загальна робота органів ДПС. Участь взяли 7007 респондентів з усіх областей України, представники юридичних осіб склали 19,35%, фізичних осіб-підприємців - 42,49%, а осіб, які не ведуть господарську діяльність, - 38,16%.

Згідно з результатами, 94,76% платників податків отримували електронні послуги за останній рік. Найбільше використовуваним ресурсом для отримання електронних послуг є ІКС «Електронний кабінет» (65,53%), вебпортал ДПС використовує 15,26%, а чат-боти - 7,02%.

Цікаво, що для 78,87% респондентів необхідність отримання електронних послуг у період воєнного стану зросла. Загальна готовність звертатися до органів ДПС та оцінка роботи органів у цілому є високою, платники податків оцінили готовність звертатися на рівні 5,32 бала з 6, що свідчить про рівень довіри до органів ДПС зростав на 16,7%. Загальна оцінка роботи органів ДПС склала 5,31 бала з 6, що є підвищенням на 5,1% порівняно з попереднім роком.

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