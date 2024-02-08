Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Необходимо возобновить конкурсы на должности государственной службы – НАДС

Конкурсные процедуры предлагают возобновить с должностей государственной службы категории «А».

Кто будет разрабатывать Единые показатели добропорядочности и этики судьи: известен список

В рабочую группу, которая определит, каким должен быть добропорядочный судья или кандидат на должность судьи, вошли представители ВСП, ВККС, ССУ, ОСД и проектов технической помощи.

Законопроект о мобилизации позволяет Кабмину решать вопрос предоставления отсрочки работникам НАБУ, а это коррупциогенный фактор – заключение Антикоркомитета Верховной Рады

Комитет указал, что нормы законопроекта о бронировании детективов НАБУ для получения ими отсрочки от призыва предоставляют Кабинету Министров возможность вмешательства в деятельность НАБУ.

Нацбанк сделал новые рекомендации по финансовому мониторингу PEPов

Финансовые учреждения должны применять риск-ориентированный подход при работе с PEP, - Нацбанк обновил рекомендации.

«Только Бог и сам Роман Игнатов знают, получал ли он гражданство РФ» — ВККС

Подтвердить или опровергнуть факт получения главой ВККС гражданства РФ оказалось невозможным.

  1. В Украине

Помогал оккупантам арестовать украинцев на временно оккупированной части Запорожья: задержан коллаборант

17:47, 8 февраля 2024
Коллаборант выполнял задачи врага по подавлению сопротивления захватчикам.
Помогал оккупантам арестовать украинцев на временно оккупированной части Запорожья: задержан коллаборант
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители задержали коллаборанта, который помогал оккупантам заключать украинцев во время оккупированной части Запорожья. Злоумышленник принимал участие в заключении местных участников сопротивления. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Так, контрразведчики СБУ задержали злоумышленника во Львове, куда он скрыто прибыл для дальнейшего выезда в Евросоюз.

По данным следствия, фигурантом является житель Васильевского района в Запорожье, который в июне 2022 года вступил в ряды оккупационного «райотдела полиции».

Там его назначили «участковым отделом по делам несовершеннолетних». На этой должности коллаборант выполнял задачи кремля по подавлению сопротивления захватчикам.

«Для этого злоумышленника включили в состав «карательных отрядов», похищавших местных жителей прямо посреди улицы или из собственных жилищ.

Затем рашисты отвозили людей в российские застенки, где подвергали жестоким пыткам, в том числе с использованием электрического тока», — рассказали в СБУ.

Также коллаборант вместе с вооруженными оккупантами грабил дома местных жителей под видом обысков. У граждан угоняли деньги, одежду, оргтехнику и другое частное имущество.

Кроме того, фигуранта привлекали к охране оккупационных «избиркомов» во время проведения псевдореферендума рф по «присоединению» региона к составу страны-агрессора.

Однако в конце 2023 злоумышленник выехал во Львов как внутренне перемещенное лицо с временно оккупированной территории на юге Украины.

В городе мужчина поселился у своих родственников и готовился нелегально пересечь границу в направлении соседних стран ЕС.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Демидова
    Марія Демидова
    суддя Господарського суду Чернігівської області
  • Вікторія Хачатрян
    Вікторія Хачатрян
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ганна Бондаренко-Легких
    Ганна Бондаренко-Легких
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олександр Баранець
    Олександр Баранець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Сподарик
    Наталія Сподарик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду