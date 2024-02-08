Помогал оккупантам арестовать украинцев на временно оккупированной части Запорожья: задержан коллаборант

Коллаборант выполнял задачи врага по подавлению сопротивления захватчикам.

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Правоохранители задержали коллаборанта, который помогал оккупантам заключать украинцев во время оккупированной части Запорожья. Злоумышленник принимал участие в заключении местных участников сопротивления. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Так, контрразведчики СБУ задержали злоумышленника во Львове, куда он скрыто прибыл для дальнейшего выезда в Евросоюз.

По данным следствия, фигурантом является житель Васильевского района в Запорожье, который в июне 2022 года вступил в ряды оккупационного «райотдела полиции».

Там его назначили «участковым отделом по делам несовершеннолетних». На этой должности коллаборант выполнял задачи кремля по подавлению сопротивления захватчикам.

«Для этого злоумышленника включили в состав «карательных отрядов», похищавших местных жителей прямо посреди улицы или из собственных жилищ.

Затем рашисты отвозили людей в российские застенки, где подвергали жестоким пыткам, в том числе с использованием электрического тока», — рассказали в СБУ.

Также коллаборант вместе с вооруженными оккупантами грабил дома местных жителей под видом обысков. У граждан угоняли деньги, одежду, оргтехнику и другое частное имущество.

Кроме того, фигуранта привлекали к охране оккупационных «избиркомов» во время проведения псевдореферендума рф по «присоединению» региона к составу страны-агрессора.

Однако в конце 2023 злоумышленник выехал во Львов как внутренне перемещенное лицо с временно оккупированной территории на юге Украины.

В городе мужчина поселился у своих родственников и готовился нелегально пересечь границу в направлении соседних стран ЕС.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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