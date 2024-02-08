Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Необхідно відновити конкурси на посади державної служби – НАДС

Конкурсні процедури пропонують відновити з посад державної служби категорії «А».

Хто буде розробляти Єдині показники доброчесності та етики судді: відомий список

У робочу групу, яка визначить, яким має бути доброчесний суддя або кандидат на посаду судді, увійшли представники ВРП, ВККС, РСУ, ГРД та проектів технічної допомоги.

Законопроект про мобілізацію дозволяє Кабміну вирішувати питання надання відстрочки працівникам НАБУ, а це корупціогенний фактор – висновок Антикоркомітету Верховної Ради

Комітет вказав, що норми законопроекту щодо бронювання детективів НАБУ для отримання ними відстрочки від призову надають Кабінету Міністрів можливість втручання у діяльність НАБУ.

Нацбанк зробив нові рекомендації щодо фінансового моніторингу PEPів

Фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP, - Нацбанк оновив рекомендації.

«Тільки Бог і сам Роман Ігнатов знають, чи отримував він громадянство РФ» — ВККС

Підтвердити або спростувати факт отримання головою ВККС громадянства РФ виявилося неможливим.

  1. В Україні

Допомагав окупантам ув'язнювати українців на тимчасово окупованій частині Запоріжжя: затримано колаборанта

17:47, 8 лютого 2024
Колаборант виконував завдання ворога щодо придушення спротиву загарбникам.
Допомагав окупантам ув'язнювати українців на тимчасово окупованій частині Запоріжжя: затримано колаборанта
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці затримали колаборанта, який допомагав окупантам ув'язнювати українців на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. Зловмисник брав участь в ув’язненні місцевих учасників руху опору. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Львові, куди він приховано прибув для подальшого виїзду до Євросоюзу.

За даними слідства, фігурантом є мешканець Василівського району, що на Запоріжжі, який у червні 2022 року вступив до рядів окупаційного «райвідділу поліції».

Там його призначили «дільничним відділу у справах неповнолітніх». На цій «посаді» колаборант виконував завдання кремля щодо придушення спротиву загарбникам.

«Для цього зловмисника включили до складу «каральних загонів», які викрадали місцевих жителів прямо посеред вулиці або з власних осель.

Потім рашисти відвозили людей до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам, у тому числі з використанням електричного струму», — розповіли в СБУ.

Також колаборант разом із озброєними окупантами грабував помешкання місцевих жителів під виглядом обшуків. У громадян викрадали гроші, одяг, оргтехніку та інше приватне майно.

Крім того фігуранта залучали до охорони окупаційних «виборчкомів» під час проведення псевдореферендуму рф щодо «приєднання» регіону до складу країни-агресора.

Однак наприкінці 2023 року зловмисник виїхав до Львова як внутрішньо переміщена особа з тимчасово окупованої території на півдні України.

У місті чоловік оселився у своїх родичів і готувався нелегально перетнути кордон у напрямку сусідньої країн ЄС.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Демидова
    Марія Демидова
    суддя Господарського суду Чернігівської області
  • Вікторія Хачатрян
    Вікторія Хачатрян
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ганна Бондаренко-Легких
    Ганна Бондаренко-Легких
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олександр Баранець
    Олександр Баранець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Сподарик
    Наталія Сподарик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду