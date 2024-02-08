У Києві зросте кількість блокпостів: кого шукатимуть ТЦК та поліція

У КМВА назвали «тренуваннями» діяльність ТЦК та поліції та встановлення по Києву блокпостів.

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У понеділок, 5 лютого, на столичній Оболоні встановили тимчасові блокпости. В РТЦК тоді пояснили, що шукали диверсійно розвідувальні групи ворога. Наразі у Києві становили з десяток блокпостів. Тепер мова йде про «тренування» з виявлення ДРГ.

В КМВА пояснили, що «тренування» продовжать.

Проте чи роздаватимуть на цих блокпостах чоловікам повістки – не розʼяснили.

«Ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи», – пояснив начальник КМВА Сергій Попко в ефірі 24 Каналу.

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