В Киеве возрастет количество блокпостов: кого будут искать ТЦК и полиция

В КГВА назвали «тренировками» деятельность ТЦК и полиции и установление по Киеву блокпостов.

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В понедельник, 5 февраля, на столичной Оболони установили временные блокпосты. В РТЦК тогда объяснили, что искали диверсионно разведывательные группы врага. Сейчас в Киеве составляли с десяток блокпостов. Теперь речь идет о «тренировках» по выявлению ДРГ.

В КГВА объяснили, что «тренировки» продолжат.

Однако будут ли раздавать на этих блокпостах мужчинам повестки - не разъяснили.

"Эти тренировки предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия", - пояснил начальник КГВА Сергей Попко в эфире 24 Канала.

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