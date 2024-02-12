Северный апелляционный хозяйственный суд сообщил о наличии вакантных должностей

Суд ищет секретаря судебного заседания и главного специалиста.

Северный апелляционный хозяйственный суд сообщил, что в суде есть вакантные должности. Об этом говорится в пресс-службе суда.

Среди них:

- секретаря судебного заседания,

- главного специалиста отдела управления персоналом и антикоррупционный мониторинг.

В связи с упрощенной процедурой принятия на государственную службу во время военного положения конкурс на занятие вакантной должности не проводится.

«Резюме просим присылать по официальному электронному адресу суда: [email protected]

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (044) 230-06-51», - говорится в сообщении.

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