Північний апеляційний господарський суд повідомив про наявність вакантних посад

Суд шукає секретаря судового засідання та головного спеціаліста.

Північний апеляційний господарський суд повідомив, що у суді є вакантні посади. Про це йдеться у пресслужбі суду.

Серед них:

- секретаря судового засідання,

- головного спеціаліста відділу управління персоналом та антикорупційного моніторингу.

У зв’язку зі спрощеною процедурою прийняття на державну службу під час воєнного стану, конкурс на зайняття вакантної посади не проводиться.

«Резюме просимо надсилати на офіційну електронну адресу суду: [email protected]

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 230-06-51», - сказано у повідомленні.

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