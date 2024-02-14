В Киевской области собака бойцовской породы чуть не напала на ребенка: как наказали владельца

Собака бегала по улице без владельца и намордника.

В Киевской области полицейские привлекли к ответственности владельца собаки, который нарушил правила содержания животных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В селе Шевченково по улице бегала собака бойцовской породы без владельца, поводка и намордника и чуть не напала на ребенка.

«Прибыв по вызову по указанному адресу, полицейские отдела реагирования патрульной полиции пообщались с женщиной, которая отметила, что с 9-летним сыном все хорошо и в медицинской помощи не нуждается. Также правоохранители установили владельца собаки, им оказался 29-летний местный житель», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции провели с правонарушителем профилактическую беседу и выписали постановление (ч. 1 ст. 154 Кодекса Украины об административных нарушениях).

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