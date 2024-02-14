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ChatGPT научился запоминать факты о пользователях и их предпочтениях

18:17, 14 февраля 2024
Чат-бот на основе искусственного интеллекта теперь сможет запоминать своих пользователей и общение с ними.
ChatGPT научился запоминать факты о пользователях и их предпочтениях
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Компания OpenAI объявила о новой версии своего чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT. Об этом сообщает The New York Times.

Он будет теперь запоминать слова пользователей, чтобы использовать эту информацию в будущих чатах.

«Например, если пользователь в разговоре с чат-ботом вспоминает свою дочь Лину, которой вот-вот исполнится 5 лет, которая любит розовый цвет и медуз, ChatGPT может хранить эту информацию и вспомнить о ней при необходимости позже.

Когда тот же пользователь просит бота «создать открытку ко дню рождения для моей дочери», он может сгенерировать открытку с розовой медузой и надписью: «С 5-летием, Лина!» – отмечает издание.

Благодаря этой новой функции OpenAI продолжает превращать чат-бот в автоматизированного цифрового ассистента, который может конкурировать с существующими сервисами, такими как Siri от Apple или Alexa от Amazon.

В 2023 году компания уже позволила пользователям добавлять инструкции и личные предпочтения, например, подробности о работе или количестве членов семьи, которые чат-бот должен учитывать во время каждого разговора.

При этом, несмотря на то, что ChatGPT теперь может помнить предварительные разговоры, он все еще может совершать ошибки - как и люди.

«Когда пользователь просит ChatGPT сделать для Лины открытку ко дню рождения, чат-бот может создать такую с незначительной ошибкой, например, написав «Haippy 5th Birthday! Lina» вместо «Happy 5th Birthday! Lina!» («С 5-м днем рождения! Лино!)», - добавляет издание.

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