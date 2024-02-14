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ChatGPT навчився запам'ятовувати факти про користувачів та їх вподобання

18:17, 14 лютого 2024
Чат-бот на основі штучного інтелекту тепер зможе запам’ятовувати своїх користувачів та спілкування з ними.
ChatGPT навчився запам'ятовувати факти про користувачів та їх вподобання
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Компанія OpenAI оголосила про нову версію свого чат-бота на основі штучного інтелекту ChatGPT. Про це повідомляє The New York Times.

Він тепер запам’ятовуватиме слова користувачів, щоб використовувати цю інформацію в майбутніх чатах.

«Наприклад, якщо користувач у розмові з чат-ботом згадує про свою доньку Ліну, якій ось-ось виповниться 5 років, яка любить рожевий колір і медуз, ChatGPT може зберігати цю інформацію та згадати про неї за потреби пізніше.

Коли той самий користувач просить бота «створити листівку до дня народження для моєї доньки», він може згенерувати листівку з рожевою медузою і написом: «З 5-річчям, Ліно!» - зазначає видання.

Завдяки цій новій функції OpenAI продовжує перетворювати чат-бот на автоматизованого цифрового асистента, який може конкурувати з існуючими сервісами, такими як Siri від Apple або Alexa від Amazon.

У 2023 році компанія вже дозволила користувачам додавати інструкції та особисті вподобання, як наприклад, подробиці про роботу чи кількість членів родини, які чат-бот повинен враховувати під час кожної розмови.

При цьому, попри те, що ChatGPT тепер може пам’ятати попередні розмови, він усе ще може робити помилки - як і люди.

«Коли користувач просить ChatGPT зробити для Ліни листівку до дня народження, чат-бот може створити таку з незначною помилкою, наприклад, написавши «Haippy 5th Birthday! Lina» замість «Happy 5th Birthday! Lina!» («З 5-м днем народження! Ліно!)», - додає видання.

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