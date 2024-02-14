На Київщині собака бійцівської породи ледь не напала на дитину: як покарали власника

Собака бігав по вулиці без власника та намордника.

У Київській області поліцейські притягнули до відповідальності власника собаки, який порушив правила утримання тварин. Про це повідомила пресслужба відомства.

У селі Шевченково по вулиці бігав собака бійцівської породи без власника, повідка та намордника і ледве не напав на дитину.

«Прибувши на виклик за вказаною адресою, поліцейські відділу реагування патрульної поліції поспілкувалися із жінкою, яка зазначила, що з 9-річним сином все добре і медичної допомоги не потребує. Також правоохоронці встановили власника собаки, ним виявився 29-річний місцевий житель», - сказано у повідомленні.

Працівники поліції провели із правопорушником профілактичну бесіду та виписали постанову (ч. 1 ст. 154 Кодексу України про адміністративні порушення).

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