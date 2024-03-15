Нарушил ПДД на глазах у полицейского: в Киеве привлекли к ответственности водителя, видео

Водитель автомобиля Ford нарушил ПДД возле вокзала.

В Киеве патрульные привлекли к ответственности водителя автомобиля Ford, нарушившего требования дорожного знака 3.21 «Въезд запрещен».

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева, с водителем правоохранители провели профилактическую беседу по недопущению таких нарушений в будущем и вынесли на него постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожных знаков) КУоАП.

В полиции напомнили, что знак 3.21 запрещает въезд всех транспортных средств, кроме двигающихся по установленным маршрутам.

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