Порушив ПДР на очах у поліцейського: у Києві притягнули до відповідальності водія, відео

Водій автомобіля Ford порушив ПДР біля вокзалу.

У Києві патрульні притягнули до відповідальності водія автомобіля Ford, який порушив вимоги дорожнього знаку 3.21 «В'їзд заборонено».

Як повідомила пресслужба патрульної поліції Києва, з керманичем правоохоронці провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких порушень у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.

У поліції нагадали, що знак 3.21 забороняє в'їзд усіх транспортних засобів, окрім тих, що рухаються за встановленими маршрутами.

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