В НАПК ответили: что происходит с декларацией публичных служащих после ее подачи

Начало полной проверки еще не означает, что декларант совершил коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции получило более 2 млн деклараций. Это означает, что публичные служащие отчитались о своем состоянии за последние три года (2021-2023).

В Нацагентстве решили объяснили, что НАПК будет делать дальше с декларациями и как работает риск-ориентированный подход к отбору и проверкам деклараций.

Задача НАЗК – сконцентрувати увагу на перевірках тих декларацій, які містять ознаки незаконного збагачення, необґрунтованих активів, недекларування активів тощо. Саме тому розроблено та впроваджено кардинально новий підхід, який має забезпечити перевірку максимальної кількості поданих декларацій, оптимізувати процес перевірок та підвищити ефективність проведення повних перевірок декларацій.

Отже, після того як декларант подав декларацію до Реєстру декларацій, він має ще 30 днів для подання один раз виправленої декларації, якщо допустив помилки або згадав додаткову інформацію про свої чи членів сім’ї активи. При цьому радять скористатись функцією «Дані для декларації» в Реєстрі декларацій. Протягом цього часу НАЗК нічого не робить з декларацією (крім проведення спецперевірки у визначених законом випадках).

Після завершення 30-денного строку з дня подачі декларації або одразу після подачі виправленої декларації, всі декларації проходять логічний та арифметичний контроль (ЛАК). За його допомогою ідентифікуються невідповідності (ризики), здійснюється їхня оцінка та визначається показник рейтингу ризику декларації. ЛАК – це своєрідний фільтр з трьох етапів, який допомагає проаналізувати всі декларації та визначити ті з них, які мають найвищий показник рейтингу ризику. ЛАК здійснюється наступним чином:

Порівнянюються дані у декларації з даними реєстрів, банків даних, до яких НАЗК має автоматизований доступ (завдяки вдосконаленню процесу обміну даними між реєстрами наразі можливо звірити до 74% даних, зазначених у декларації). Кожна виявлена за результатами порівняння даних невідповідність вважається ідентифікованим ризиком. Порівнюються дані, вказані як в даній декларації, так і з даними, вказаними у декларації попереднього періоду (за наявності), а також застосовуються формули, які дозволяють виявити ознаки незаконного збагачення чи необґрунтованості активів, ознаки порушення обмежень щодо одержання подарунків чи сумісництва та суміщення діяльності. Спрацювання хоча б однієї з формул та кожна виявлена при порівнянні даних невідповідність вважається ідентифікованим ризиком. Кожному ідентифікованому у декларації ризику присвоюється ваговий коефіцієнт. Сума всіх вагових коефіцієнтів є розрахованим показником рейтингу ризику декларації.

За показником рейтингу ризику відбувається ранжування всіх декларацій від вищого до нижчого. Це впливає на черговість відбору декларацій на їх повну перевірку.

Що таке автоматизована перевірка декларації. Які декларації можуть бути перевірені автоматизовано.

Якщо декларація отримала низький показник рейтингу ризику, то вона може пройти автоматизовану перевірку програмними засобами Реєстру декларацій. Йдеться про приблизно 30% усіх поданих до Реєстру декларацій. При цьому автоматизовано можуть бути перевірені декларації:

в яких відображено дані, достатні для ідентифікації членів сім’ї декларанта та об’єктів декларування;

в яких відображений обсяг даних, що може бути перевірений шляхом порівняння даних декларації з даними національних реєстрів та банків даних, і якщо за результатами такого порівняння не встановлено ознак декларування недостовірних відомостей (понад 100 прожиткових мінімумів);

якщо за результатом застосуванням певних формул, наприклад, на встановлення ознак незаконного збагачення чи необгрунтованості активів, конфлікту інтересів, не встановлено ознак таких порушень;

декларації, подані за 2021 та наступні звітні роки (за попередні роки це зробити неможливо, оскільки у 2021 році змінилася форма декларації).

При цьому не можуть бути перевірені автоматизовано декларації, подані суддями, суддями Конституційного Суду України, крім суддів у відставці, оскільки Законом України «Про запобігання корупції» визначено особливості перевірки декларацій, поданих вказаними категоріями декларантів.

За результатами успішного проходження автоматизованої перевірки декларант отримає повідомлення та довідку у персональному кабінеті Реєстру декларацій. Про те, що декларація пройшла автоматизовану перевірку, вказуватиме відповідна позначка в публічній частині Реєстру декларацій. Її зможе побачити кожен користувач в публічній частині Реєстру.

Якщо громадянин не отримав довідки за результатами автоматизованої перевірки, то декларація не пройшла таку перевірку. Це не означає, що в декларації вказані недостовірні відомості або виявлено ознаки незаконного збагачення чи необгрунтованості активів. Можливо, декларація містить дані, які неможливо перевірити автоматизовано програмними засобами Реєстру. Складення довідки про непроходження автоматизованої перевірки не передбачено.

Які декларації підлягають повній перевірці

Порядком відбору декларацій для проведення повної перевірки та черговості такої перевірки визначено, що для повної перевірки уповноваженими особами НАЗК відбираються декларації:

в першу чергу ті, які мають найвищий показник рейтингу ризику та які подані особами, посади яких вказані у примітці до ст. 51-3 Закону «Про запобігання корупції», а також подані особами, посади яких пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків;

які мають найвищий показник рейтингу ризику та які подані особами, посади яких вказані у примітці до ст. 51-3 Закону «Про запобігання корупції», а також подані особами, посади яких пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків; в другу чергу ті, які мають найвищий показник рейтингу ризику та подані іншими категоріями декларантів;

які мають найвищий показник рейтингу ризику та подані іншими категоріями декларантів; в третю чергу за повідомленнями від фізичних та юридичних осіб, правоохоронних органів, журналістів-розслідувачів, в яких буде вказана інформація про можливе декларування недостовірних відомостей (більше 500 прожиткових мінімумів). Навіть у випадках, коли така декларація пройшла автоматизовану перевірку та незалежно від показника рейтингу ризику декларації;

за повідомленнями від фізичних та юридичних осіб, правоохоронних органів, журналістів-розслідувачів, в яких буде вказана інформація про можливе декларування недостовірних відомостей (більше 500 прожиткових мінімумів). Навіть у випадках, коли така декларація пройшла автоматизовану перевірку та незалежно від показника рейтингу ризику декларації; в четверту чергу ті, щодо яких в повідомленнях від фізичних та юридичних осіб, правоохоронних органів, журналістів-розслідувачів буде вказана інформація про можливе декларування недостовірних відомостей у розмірі від 100 до 500 прожиткових мінімумів. Такі декларації будуть перевірені навіть у випадках, коли вони вже пройшли автоматизовану перевірку та незалежно від показника рейтингу ризику декларації.

Відібрані для повної перевірки декларації розподіляються між уповноваженими особами НАЗК шляхом автоматизованого розподілу.

Повна перевірка здійснюється за затвердженим Порядком проведення повної перевірки декларації. Її складовими є:

з’ясування достовірності задекларованих відомостей;

з’ясування точності оцінки задекларованих активів;

перевірка на наявність конфлікту інтересів;

перевірка на наявність ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів.

Вищезазначеним Порядком розмежовано поняття неточних та недостовірних відомостей в залежності від загальної суми виявлених розбіжностей (невідповідностей) даних у всіх розділах декларації.

Повідомлення про розпочату повну перевірку декларант отримає в особистому кабінеті в Реєстрі декларацій, а журналісти та суспільство зможуть побачити це на офіційному сайті НАЗК у розділі «Моніторинг діяльності НАЗК». Там також розміщуються довідки за результатами повних перевірок та інформація про направлені до компетентних органів обґрунтовані висновки про виявлені порушення.

За результатами проведеної повної перевірки декларант отримує примірник довідки та має обов’язок подати декларацію з достовірними відомостями упродовж 10 днів. У разі встановлення недостовірних відомостей та інших порушень з боку НАЗК вживаються заходи реагування відповідно до компетенції органів, а також повідомляється керівник органу, в якому працює декларант.

Початок повної перевірки ще не означає, що декларант вчинив корупційне або повʼязане з корупцією правопорушення.

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