На Днепропетровщине мужчину подозревают в развращении 8-летней девочки

Мужчина просил ребенка прислать собственные фотографии в обнаженном виде.

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На Днепропетровщине мужчину подозревают в развращении малолетнего ребенка и хранении, распространении "взрослых видео" с участием детей. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый житель Каменского начал переписку в одном из мессенджеров с 8-летней девочкой.

Пользуясь малолетним возрастом и доверием ребенка, мужчина попросил его послать собственные фотографии в обнаженном виде.

Также мужчина загрузил с неустановленного Интернет-ресурса на мобильный телефон фото- и видеофайлы, относящиеся к "взрослому кино" с участием детей. В дальнейшем он хранил и распространял контент в чате мессенджера Телеграм.

Во время обыска по месту жительства мужчины обнаружен и изъят мобильный телефон с файлами, содержащими запрещенный контент.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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