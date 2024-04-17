На Дніпропетровщині чоловіка підозрюють у розбещенні 8-річної дівчинки

Чоловік просив дитину надіслати власні фотографії в оголеному вигляді.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

На Дніпропетровщині чоловіка підозрюють у розбещенні малолітньої дитини та зберігання, розповсюдження "дорослих відео" за участю дітей. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний мешканець Кам’янського розпочав листування в одному із месенджерів з 8-річною дівчинкою.

Користуючись малолітнім віком та довірою дитини, чоловік попросив її надіслати власні фотографії в оголеному вигляді.

Також чоловік завантажив з невстановленого Інтернет-ресурсу на мобільний телефон фото- та відеофайли, що відносяться до "дорослого кіно" за участю дітей. У подальшому він зберігав та розповсюджував контент в чат-боті месенджера Телеграм.

Під час проведення обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено мобільний телефон із файлами, що містять заборонений контент.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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