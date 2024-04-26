Дистанционных документов для мужчин призывного возраста за рубежом не будет, – Подоляк

По словам Подоляка, позиция государства относительно ограничений для мужчин за рубежом - четкая, дистанционных документов не будет.

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Государство воздерживается от предоставления мужчинам призывного возраста возможности получить дистанционные документы за рубежом. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

По его словам, украинцам следует ожидать дополнительных объяснений относительно работы консульских служб, когда новый закон о мобилизации вступит в силу. Однако, несмотря на это, позиция государства остается устойчивой: документы будут выдаваться только на территории Украины.

"Есть абсолютно четкая позиция государства - дистанционных документов не будет. Пожалуйста, приезжайте, получите эти документы на месте", - подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

Как ранее писала "Судебно-юридическая газета", Кабмин постановлением № 443 внес изменения в пункт 11 Порядка реализации экспериментального проекта по оформлению паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

В частности, паспорта в порядке, действовавшем до запрета, смогут получить:

- Лица с инвалидностью, если они имеют соответствующее удостоверение или пенсионное удостоверение, подтверждающее их статус, или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.

- Лица, сопровождающие жену или мужа с инвалидностью для выезда за границу, если есть документы, подтверждающие родственные связи и инвалидность.

- Лица, сопровождающие одного из родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы для выезда за границу, при условии наличия документов, подтверждающих родственные связи, инвалидность, а также документов, подтверждающих совместное проживание.

- Лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие их для выезда за границу, при наличии соответствующих документов о получении компенсации на уход или документов, подтверждающих инвалидность, а также акта установления факта осуществления ухода.

- Родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет, при условии наличия соответствующих документов, подтверждающих родственные связи, инвалидность и заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости в постоянном уходе или в сопровождении лица, осуществляющего постоянный уход.

- Родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы смогут получить паспорта при наличии свидетельства о рождении и документов, подтверждающих инвалидность.

- Бабушки, дедушки, братья, сестры, мачехи, отчимы, которые сопровождают детей с инвалидностью, смогут получить паспорта, если докажут свою принадлежность к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу, и подтвердят родственные связи.

- Лица, нуждающиеся в постоянном уходе, получат паспорта, если будут сопровождаться членом семьи первой степени родства и докажут потребность в уходе.

- Опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, получат паспорта при наличии соответствующего решения суда или доказательств родственных связей.

- Лица с инвалидностью или другие лица, проживающие в учреждениях ухода, также смогут получить паспорта при условии сопровождения работников этих учреждений.

Кроме того, мы писали, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить паспортные документы исключительно в органах ГМС на территории Украины, пересылка документов в зарубежные филиалы ГП "Документ" осуществляться не будет.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.

Добавим, представители Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе заявили, что не им комментировать решение украинского правительства.

Также сообщалось, что в Варшаве мужчины призывного возраста выстроились в огромные очереди в центре выдачи паспортов.

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