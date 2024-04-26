Выдача паспортов мужчинам от 18 до 60 лет за границей: важное разъяснение Паспортного сервиса

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить паспортные документы исключительно в органах ГМС на территории Украины, пересылка документов в зарубежные филиалы ГП «Документ» не будет осуществляться.

Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» обнародовал разъяснение о внесении изменений в Постановление КМУ № 678 по экспериментальному проекту по оформлению паспортных документов за рубежом.

Отмечается, что Кабинетом Министров Украины принято постановление № 443 от 23 апреля 2024 года, вносящее изменения в процедуру получения паспортных документов для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и обращающихся в филиалы ГП «Документ» за рубежом.

Новые правила вступили в силу с даты опубликования Постановления №443 - 25 апреля 2024 года.

В «Паспортном сервисе» отмечают, что начиная с 25 апреля при обращении в сервисные центры за границей необходимо обратить внимание и учесть следующую информацию:

Заявления-анкеты, которые поданы начиная с 25.04.2024. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить паспортные документы исключительно в органах ГТС на территории Украины, пересылка документов в зарубежные филиалы ГП «Документ» не будет осуществляться. Категории, которые смогут получить паспортные документы за рубежом. Эта возможность доступна только для лиц, определенных пунктами 2-1-2-3 и 2-7 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, при наличии соответствующих подтверждающих документов. Среди таких лиц: инвалиды; опекуны над инвалидами; родители детей с инвалидностью; лица, нуждающиеся в постоянном уходе; сопровождающие тяжелобольных детей; лица из составных сил обороны и сохранности; пострадавшие в результате военной агрессии российской федерации против Украины, выехавших на лечение за границу. Паспортные документы не выданные по состоянию на 25 апреля 2024 года. Выдача паспортных документов граждан, подавших заявки к указанной дате, производится в порядке, действовавшем до вступления в силу Постановления № 443.

Напомним, ряд украинских консульств приостановили выдачу документов для украинцев призывного возраста.

Министерство иностранных дел объяснило основания для выдачи доверенности на приостановление совершения консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Напомним, соответствующие действия приостановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.

Как отметили в МИД, временно не будут приниматься только новые заявления, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления в силу закона об усилении мобилизации 18 мая. «Мы стремимся уберечь граждан от ситуаций, когда заказанная услуга не сможет быть в конечном итоге предоставлена», - пояснили в МИД.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.

Добавим, представители Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе заявили, что не им комментировать решение украинского правительства.

Также сообщалось, что в Варшаве мужчины призывного возраста выстроились в огромные очереди в центре выдачи паспортов.

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