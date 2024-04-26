Греция отказалась передавать Украине системы ПВО Patriot

Из-за напряженных отношений с Турцией Греция обеспокоена вопросом обороны.

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Греция отказывается передавать Украине системы противовоздушной обороны, такие как Patriot или С-300. Об этом сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис, пишет Reuters.

«Греция не будет передавать Украине С-300 или Patriot. Нас спросили, и мы объяснили, почему мы не можем этого сделать», - отметил Мицотакис, отвечая на просьбу союзников в ЕС и НАТО о предоставлении дополнительной военной помощи Киеву.

Он отметил, что эти системы являются «решающими для наших возможностей сдерживания». С точки зрения Афин, вопрос обороны является особенно чувствительным в связи с напряженными отношениями с Турцией.

В понедельник министры Европейского Союза заявили, что ищут пути обеспечения Украины большей противовоздушной обороной, но конкретных обещаний по системам Patriot, которые Киев считает наиболее важными, пока не сделано.

«Нас попросили, и мы объяснили, почему мы не можем этого сделать», - сказал Мицотакис, добавив, что эти системы являются "критически важными для наших возможностей сдерживания".

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